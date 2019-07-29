Минобороны построит центр обучения школьников за 4 миллиарда рублей

Эти деньги выделят власти Москвы и Подмосковья.

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» заработает в подмосковном парке «Патриот». Как ожидается, старшеклассники будут раз год проходить там недельные сборы. Речь идет об учениках столичных и подмосковных школ. Станет ли участие обязательным и добровольным, пока не решили, говорит один из собеседников РБК. Еще один источник агентства говорит, что школьники будут приезжать в свободное от учебы время на сборы по основам военной службы.

Деньги на строительство пойдут из бюджетов обоих регионов. И Москва, и область дадут на возведение центра по два миллиарда рублей. Закладка первого камня намечена на сентябрь. В Министерстве просвещения инициативу не стали комментировать, заметив, что вопросы военного образования находятся в сфере компетенции Минобороны. Впрочем, там на запрос журналистов не отреагировали.

Минобороны не первый год лоббирует возвращение начальной военной подготовки в школах, но успехов пока не добилось. Тем не менее, в России уже несколько лет существует движение «Юнармия», созданное по инициативе Сергея Шойгу. В нее вступили более полумиллиона человек.