Более тысячи человек вывезли из подтопленных районов Иркутской области

Эвакуация продолжается – наводнение грозит распространиться на новые территории.

Более 350 домов оказались подтоплены из-за новой волны паводка в Иркутской области. Уже пострадало имущество около двух тысяч человек в шести районах региона. В Тулуне и окружающих его населенных пунктах эвакуировать людей начали еще накануне, за сутки вывезли более тысячи местных жителей. В Шелеховском районе в качестве превентивной меры со вчерашнего дня из летних лагерей эвакуируют детей – селят в пунктах временного размещения до тех пор, пока их не заберут родители. Людей также вывозят из города Слюдянка, где есть угроза схода селей, и из Байкальска, там разлилась река Солзан, а накануне обрушился автомобильный мост. На федеральной трассе «Байкал» из-за паводка ввели ограничения на движение грузовиков. Сегодня в южных районах региона продолжатся дожди. Синоптики предупреждают, что уровень воды в реке Ия может превысить критическую отметку на 3 метра. Жителей Тулуна попросили запастись питьевой водой.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня. 11 тысяч домов оказались затоплены. Погибли 25 человек, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.