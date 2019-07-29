В Москве начинаются суды над незарегистрированными кандидатами, задержанными перед акцией протеста в столице

В Москве сегодня начинаются суды над незарегистрированными кандидатами в Мосгорудуму, задержанными перед акцией протеста в столице. По меньшей мере двух из них увезли в дальние округа. Так, Илью Яшина уже доставили в Щербинский районный суд. Ивана Жданова везут в Зеленоградский суд. Сегодня же должен состояться суд над Дмитрием Гудковым, которого за минувшие выходные успели задержать дважды. В каком суде пройдёт заседание, пока неизвестно.