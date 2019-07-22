Для проверки диагноза Алексея Навального проведут независимую экспертизу

На исследование будут отправлены футболка и волосы политика, сказала в эфире телеканала «Дождь» врач офтальмолог Анастасия Васильева, которая наблюдает Навального последние несколько лет.

Накануне в интервью «Эху» Васильева сказала, что отёк век, который наблюдается сейчас у Навального, может быть результатом повреждающего действия химических веществ.

Накануне Васильева переговорила с Навальным в больнице. Однако осмотреть пациента её не позволили.

Политика доставили в 64 больницу Москвы накануне из спецприёмника, где Алексей навальный отбывал очередные 30 суток административного ареста. Врач терапевтического отделения, куда привезли оппозиционера Эльдар Казахмедов сказал, что предварительный диагноз «острая аллергическая реакция». Он назвал состояние пациента удовлетворительным с положительной динамикой и добавил, что Навального собираются сегодня выписать.