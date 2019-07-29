Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского Центра изучения общественного мнения. Согласно этим данным, знают о предложении заменить обычные паспорта на электронные 85 процентов респондентов. Каждый пятый считает электронное удостоверение личности ненадёжными, 8 процентов беспокоятся о возможных сбоях в системе. Есть и те, кто опасается утечки данных и потери паспорта, пишет агентство ТАСС. Выдавать электронные паспорта в России собираются начать в следующем году. Пилотный проект будет запущен в Москве. С 2022 года планируют прекратить выдавать бумажные паспорта.