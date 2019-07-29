Владельцам электронных кошельков в России запретят пополнять их без идентификации личности

Это предусматривают поправки, одобренные в конце прошлой недели Советом Федерации. Из документа следует, что обладатели анонимных электронных кошельков смогут пополнять их только с помощью банковского счёта, то есть, предоставляя документы. Один из авторов поправок – глава комитета Госдумы по финансовому рынку сказал, что новые правила разработаны по инициативе Росфинмониторинга в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.