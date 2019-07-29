Политик Алексей Навальный остаётся в терапевтическом отделении 64 больницы Москвы

Его доставили туда накануне из спецприёмника, где политик отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации митингов.

Накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция». Врач Анастасия Васильева, которая последние несколько лет наблюдает Навального и накануне успела переговорить с ним в больнице, сомневается в том, что речь идёт об аллергии. Она считает, что госпитализация может быть результатом повреждающего действия неопределённых химических веществ.