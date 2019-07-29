Жителей города Слюдянка в Иркутской области эвакуируют из-за угрозы схода селей

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС. Там отметили, что в нескольких микрорайонах эвакуацию начали ночью. Сегодня в течение дня она будет продолжаться.

В Иркутской области вторая волна наводнения. Из-за вышедшей из берегов реки эвакуируют жителей города Байкальск, кроме того, идёт эвакуация в посёлке Большой луг. Агентство ТАСС сообщает об эвакуации по меньшей мере десяти детских лагерей в Шелеховском районе Иркутской области.