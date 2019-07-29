В Корее завершился Чемпионат мира по водным видам спорта

В неофициальном медальном зачете российские спортсмены показали третий результат.

По традиции, львиную долю золота в общую копилку привнесли мастера синхронного плавания. Здесь Российская команда по прежнему – вне конкуренции. Несколько медалей завоевали наши в прыжках в воду и плавании на открытой воде. Правда, за год до Олимпиады, хотелось бы больше. Огорчили ватерполистки, проигравшие в четвертьфинале команде Австралии.

А вот пловцы выступили очень здорово. Разве что, удача в бассейне частенько отворачивалась от наших. Как свидетельство – на три золота – 7 серебрянных и 6 бронзовых наград. Отмечу, что 16 медалей на одном чемпионате мира ни сборная России, ни даже команда Советского Союза никогда ранее не завоёвывала.

Всего в копилке российских спортсменов на Чемпионате мира – 30 медалей, 12 из которых – высшей пробы. И третье место в неофициальном командном зачете.