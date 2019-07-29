В Москве простятся с Анатолием Тороповым

Один из старейших актеров Малого театра скончался в четверг на 92-м году жизни.

Прощание с народным артистом России начнется в 11 часов в Щепкинском фойе театра. Затем пройдет отпевание в Богоявленском кафедральном соборе и похороны на Троекуровском кладбище.

В труппу Малого театра Торопов был принят после окончания высшего театрального училища имени Щепкина в 1952 году и прослужил там без малого 70 лет. На подмостках легендарной сцены он переиграл практически все постановки классиков, в том числе Толстого, Грибоедова, Фонвизина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя. Одним из его любимых авторов был Александр Островский, а любимыми ролями — роли стариков, например, слуги Карпа в пьесе «Лес». Впрочем, широкой публике артист запомнился и в образе Мурзавецкого в спектакле «Волки и овцы». Всего в репертуаре Торопова свыше сотни театральных ролей, а также работы в кино, в таких фильмах, как «Северная повесть», «Угрюм-река», «Хождение по мукам». Выступал он и с чтецкими программами, в том числе блестяще читал рассказы Чехова.

В последние годы великолепный русский артист, один из последних представителей «старой школы», играл мало, но все же выходил на сцену.