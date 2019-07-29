Врач: Госпитализация Навального могла стать результатом повреждающего действия неопределённых химических веществ
Госпитализация Алексея Навального могла стать результатом повреждающего действия неопределённых химических веществ. Об этом говорит врач Анастасия Васильева, наблюдающая политика на протяжении последних нескольких лет. Васильева, в частности, лечила Навального после того, как 2 года назад у него был повреждён глаз из-за того, что его облили зелёнкой. Вчера врач приехала в больницу № 64, где находится политик и успела с ним переговорить. Впрочем, осмотреть пациента ей не позволили. Об в эфире телеканала «Дождь» рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.
Михайлова добавила, что вместе с Навальным в спецприёмнике были ещё 5 человек, но подобные симптомы только у него. Политика доставили в больницу накануне с диагнозом острая аллергическая реакция. В медицинское учреждение вечером приехали сторонники Навального. К ним вышел дежурный врач Дмитрий Ромашов и сказал, что Навальный попросил передать просьбу разойтись.
Накануне вечером возле больницы полиция задержала не менее 20 человек. По данным проекта «ОВД-инфо», всех отпустили, обязав явиться для составления протоколов о нарушении правил проведения массовых акций. В поилции говорят, что задержанные выкрикивали лозунги, а именно «Свободу навальному».