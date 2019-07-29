В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.деньги» и «Кошелёк Qiwi»

Это следует из поправок в закон о национальной платёжной системе, которые в конце прошлой недели одобрил Совет Федерации. Речь также идёт о клиентах Webmoney, PayPal и VK Pay. Таким образом Росфинмониторинг борется с распространением наркотиков и финансированием терроризма, сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тем временем, бизнес предупреждает о масштабных рисках для отрасли. В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов говорят, что запрет затронет около 10 миллионов человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками.