«Дождь»: У политика Алексея Навального сильнейший отёк и повреждены глаза

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову. Оппозиционера госпитализировали накануне. Его доставили в больницу из спецприёмника, где он отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что врачи поставили диагноз «Острая аллергическая реакция». Врач Анастасия Васильева, которая несколько лет наблюдает Навального и накануне пообщалась с ним в больнице, усомнилась в правильности диагноза. Она считает, что состояние политика может быть результатом повреждающего действия неопределённых химических веществ.