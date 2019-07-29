Немецкая группа Rammstein представит на стадионе «Лужники» в Москве свой первый за 10 лет альбом

Все билеты давно раскуплены.

Концерт пройдет в рамках большого стадионного европейского тура. Он начался в конце мая. Сама пластинка, которую рок-музыканты оставили без названия, вышла весной и получила всеобщее признание критиков. В седьмой студийный альбом вошли 11 синглов, в том числе, «Ausländer» и «Deutschland». Выпущенные по ним клипы набрали рекордное число просмотров и вызвали много шума в интернете. Изначально московский концерт группы должен был состояться на ВТБ Арене. Однако уже менее чем через две недели с начала продаж билетов организаторы объявили Sold Out. В связи с неутихающим ажиотажем группа приняла решение перенести выступление на самую крупную площадку страны — Большую Спортивную Арену «Лужники». Отмечается, что Rammstein, чьи шоу всегда отличаются зрелищностью и невероятными декорациями, для этого тура разработали абсолютно новую сцену и спецэффекты. При этом музыканты всегда на своих выступлениях исполняют композиции в живую.

Из-за концерта Rammstein этим вечером будет перекрыт ряд улиц в район «Лужников». Уже с раннего утра и до окончания мероприятия там также нельзя будет припарковаться.