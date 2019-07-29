В Уфе сегодня начнется судебный процесс по делу об изнасиловании сотрудницы полиции

На скамье подсудимых окажутся трое бывших коллег девушки-дознавателя.

Громкое дело об изнасиловании наконец вышло на финишную прямую и будет рассматриваться Кировским районным судом Уфы. Обвиняемые – бывшие полицейские начальники Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев – своей вины не признают. Суда они ожидают под домашним арестом. Между тем, следствие ранее заявляло о неопровержимых доказательствах в отношении фигурантов дела: речь прежде всего идет о результатах генетических экспертиз. У пострадавшей были зафиксированы травмы, характерные для изнасилования.

Преступление было совершено в конце октября прошлого года. По словам 23-летней дознавательницы, трое коллег надругались над ней прямо в отделе полиции. Подозреваемых уволили из органов, но такое же решение было принято и в отношении девушки, когда выяснилось, что перед изнасилованием компания выпивала на рабочем месте.

Имя пострадавшей не называется, но ранее сообщалось, что она – дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии.