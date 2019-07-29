Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга

Это почти три тысячи литров, приводит данные статистики агентство РИА «Новости». Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия – чуть больше 2 тысяч литров. Бензин здесь относительно дорогой, но и зарплаты также очень высокие. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Россия находится в середине списка, на 16 месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить около 927 литров бензина 95-й марки.