Врачи 64-й московской больницы планируют уже сегодня выписать Алексея Навального

Терапевт поставил ему предварительный диагноз «аллергическая реакция по типу «крапивницы», сказал агентству «Интерфакс» врач больницы Эльдар Казахмедов.

Тем временем пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в твиттере, что связи с Навальным нет, также нет никакой информации о его состоянии и лечении, которое он получает. Она подчеркнула, что врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея. Накануне вечером сторонники Навального и журналисты собрались у проходной больницы.