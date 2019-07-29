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06:31, 29 июля 2019

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс уйдет со своего поста 15 августа

Об этом сказал американский президент Дональд Трамп. Он намерен выдвинуть на этот пост кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Ранее американское интернет-издание Axios писало, что Коутс вызывал недовольство Трампа, когда критиковал его отношения с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, глава разведки уверен, что Северная Корея не откажется от ядерной программы, это противоречит линии президента США.



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