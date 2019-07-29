Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге матчем между «Рубином» и «Ахматом» завершается 3-й тур

Команда из Казани пока – лучшая по концовкам. В первом туре «Рубин» ушел от поражения в игре с «Локомотивом». А затем и вовсе вырвал победу у «Динамо» на 4-й добавленной минуте. Причем, всякий раз в гостях. Сегодня казанцы проведут первый в сезоне домашний матч. И в случае победы над грозненским «Ахматом» смогут попасть в первую тройку.

Напомним, что лишь одна команда после трех туров не потеряла очков — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вчера действующий чемпион страны обыграл на выезде «Оренбург» 2:0 и единолично возглавил турнирную таблицу.

В Туле «Арсенал» и «Ростов» продемонстрировали результативный футбол. В котором гости преуспели чуть больше. 3:2 в пользу ростовчан.

Еще в одном матче дня ЦСКА принимал «Локомотив». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.