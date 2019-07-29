Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня проведет в Севастополе совещание по национальным проектам в Крыму

Дмитрий Медведев, который ранее подчеркивал, что национальные проекты являются для «Единой России» абсолютном приоритетом, хочет удостовериться, что майские указы президента в Крыму и Севастополе реализуются в соответствии с планом. В первую очередь его интересуют здравоохранение, образование и культура. Обсуждать их он будет в том числе с полпредом главы государства в Южном федеральном округе, министром просвещения, министром культуры и руководителем федерального агентства по делам молодежи. Горизонт реализации этих нацпроектов – 2024 год. До этого времени в частности планируется снизить смертность и сократить кадровый дефицит в медучреждениях, отремонтировать культурные учреждения, открыть библиотеки, кинозалы и автоклубы. И самый амбициозный нацпроект предполагает, что за пять лет Россия войдет в десятку стран по качеству общего образования. Общий бюджет нацпроектов составит более 25 триллионов рублей.