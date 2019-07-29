Военный суд приговорил к 4,5 годам колонии бывшего сотрудника администрации президента

Михаила Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве. Экс-начальник департамента кремлевской администрации одновременно служил в ФСБ. Уже в СИЗО, полковник Горбатов, как писала газета «Коммерсантъ» , раскаялся, признал свою вину и даже предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы. Таким образом он дал старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Тем не менее Горбатов получил реальный срок в колонии.