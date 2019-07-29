Причиной заболевания Алексея Навального, скорее всего, стало воздействие сильных химических веществ

О подозрениях по этому поводу «Эху Москвы» сказала лечащий врач политика Анастасия Васильева. Васильева отметила, что полицейские, которые охраняют Алексея Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение. Персонал больницы может находиться под давлением полиции и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика, считает специалист, которая уже лечила два года Навальному назад ожог глаза. Политика госпитализировали накануне утром из спецприемника, где он отбывает административный арест.



Между тем, ночью у 64-й больницы, где находится Алексей Навальный, задержаны несколько его сторонников. Также полиция задержала журналистов, всего, по данным проекта «ОВД-Инфо», в автозаках оказались не менее 21 человека. Позже часть отпустили.

Резкое ухудшение самочувствия Алексея Навального может быть связано с табачным дымом. Так считает ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, санитарные нормы в местах принудительного содержания в последнее время удовлетворительные. Иван Мельников добавил, что члены ОНК тщательно изучат возможные причины внезапного недомогания Алексея Навального.