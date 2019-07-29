Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию вновь перенесен

Вместо ноября он запланирован на декабрь, рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Потом запуск с экипажем был отложен с сентября на более поздний срок. Причиной стал взрыв при испытании системы аварийного спасения корабля. Уже несколько лет американские астронавты летают на МКС в составе экипажа российских кораблей.