Больше половины россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта

Они считают этот документ в цифровом виде недостаточно надежным и опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Иметь электронный паспорт, согласно опросу ВЦИОМ, хотели бы треть сограждан. Чаще всего это мужчины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, передает агентство ТАСС. Одним из ключевых достоинств электронного паспорта многие назвали его универсальность, то есть тот факт, что в одном документе содержатся все данные. Правительство собирается ввести электронные паспорта уже через три года.