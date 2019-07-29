Врачи больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, отказались сообщать диагноз жене и адвокату политика

Об этом рассказала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Она обратила внимание, что в то же время терапевт 64-й больницы Эльдар Казахмедов дал развёрнутый комментарий агентству «Интерфакс» и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими. Ярмыш добавила, что у них по-прежнему нет связи с Навальным, как нет и никакой информации о его состоянии и лечении, которое он получает. Политика госпитализировали накануне утром из спецприемника, где он отбывает административный арест. Сообщалось, что у него аллергическая реакция. Его лечащие врачи подозревают химическое отравление. Сотрудник больницы Казахмедов, как передает агентство «Интерфакс», утверждает, что речь идет о «крапивнице».