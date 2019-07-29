Суд в Уфе должен приступить сегодня к нашумевшему делу об изнасиловании в отделе полиции

Слушания будут проходить в закрытом режиме, передает агентство «Интерфакс». Трое бывших высокопоставленных полицейских обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы в здании отдела по вопросам миграции. Служебная проверка установила, что потерпевшая и ее коллега выпивали вместе с обвиняемыми на рабочем месте. Поэтому и она и вторая сотрудница полиции также уволены. Трое обвиняемых были сначала арестованы, теперь находятся под домашним арестом.