Врач Алексея Навального считает причиной его болезни воздействие неизвестных химических веществ

По словам офтальмолога Анастасии Васильевой, которая накануне посетила политика, ей и терапевту Ярославу Ашихмину дали возможность осмотреть его только через дверь. Возле его палаты дежурили полицейские, а врачи больницы имени Виноградова запретили сторонним медикам оказывать помощь. Васильева и Ашихмин были лечащими врачами Навального два года назад, когда тому повредили глаз. Самого политика, который был отправлен под арест на 30 суток, госпитализировали накануне утром. Сообщалось, что причиной стала аллергическая реакция.