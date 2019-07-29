Иран отказал в просьбе о поездке госсекретарю США Майклу Помпео

Как рассказал сам глава Госдепартамента, он предлагал Тегерану приехать в республику с визитом. Помпео собирался напрямую поговорить с иранском народом. Его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф, отметил госсекретарь США, приезжает в Штаты и имеет право на свободу слова. Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, по мнению Помпео, боится, что жители страны услышат «нефильтрованную правду».Вашингтон ранее ограничил свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам, которые проживают в Нью-Йорке.