В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Это коснется сервисов «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем. Об этом говорится в поправках к закону о национальной платежной системе, которые в пятницу одобрил Совет Федерации. В Госдуме пояснили изданию РБК, что поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга. Все эти кошельки могут использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма. В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.