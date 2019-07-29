Московские суды должны начать сегодня рассмотрение дел в отношении задержанных на субботней акции

Тогда в отделения полиции были доставлены почти 1400 человек. Правозащитники говорят, что это рекордное число задержанных на протестных мероприятиях за несколько лет. Около 150 человек оставили в ОВД до понедельника. В субботу несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием допустить оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Власти предупреждали, что она была несогласованной. Задержания продолжались до вечера.