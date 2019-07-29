Врачи 64-й московской больницы планируют уже сегодня выписать Алексея Навального

Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «аллергическая реакция по типу «крапивницы», сказал агентству «Интерфакс» врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов. Показатели стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, заверил медик.

Тем временем пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в твиттере, что связи с Навальным нет, также нет никакой информации о его состоянии и лечении, которое он получает.