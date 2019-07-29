Президент Перу предложил реформу, предполагающую сокращение его срока правления

Суть инициативы заключается в том, чтобы провести выборы главы государства уже в следующем году, хотя полномочия нынешнего лидера истекают только в 2021-м. В ходе обращения к нации, которое транслировалось по национальному телевидению, Мартин Вискарра объяснил это тем, что государству нужно восстановить доверие народа и продемонстрировать единство в борьбе с коррупцией.

Проект должен быть одобрен в ходе референдума, но перед этим его рассмотрит Конгресс. Отставку предыдущего лидера Педро Пабло Кучински парламент принял в марте за день до рассмотрения предложения об импичменте президента на фоне коррупционного скандала.