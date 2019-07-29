Директор национальной разведки США уйдет отставку в середине августа

Об этом сказал президент США Дональд Трамп. На освободившееся место он выдвинет кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Газета The New York Times связывает отставку Дэниела Коутса с многочисленными разногласиями, которые есть между директором ведомтсва и главой государства. Ранее Трамп нередко открыто критиковал службу.

Глава национальной разведки считается координатором всех 16 американских разведывательных ведомств.