Суды столицы сегодня будут рассматривать протоколы в отношении участников субботней акции в защиту избирательных прав

Несанкционированный митинг был жестко разогнан полицией.

Акция в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму, побила рекорд по задержаниям – в автозаки попало почти 1400 человек, около 150 из них провели ночь в отделениях. Часть людей оставили в полиции до суда. Известно, что сегодня будут рассматривать протокол об административном правонарушении в отношении участницы Pussy Riot Марии Алехиной, которой вменяется повторное нарушение правил поведения публичного мероприятия. Суд сегодня также решит вопрос об аресте незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина. Его задержали задолго до начала акции из-за дела, возбужденного после митинга у Мосгоризбиркома. Отпустили уже вечером, но вновь задержали уже на Трубной площади, куда к тому времени переместился протест. Административные дела в отношении еще двух недопущенных до выборов кандидатов – Александра Соловьева и Константина Янкаускаса также должны быть рассмотрены сегодня.

Напомним, что после стихийной акции 14 июня было возбуждено дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. На этой неделе будут рассмотрены административные дела в отношении независимых кандидатов, которым вменяется организация митинга