У больницы, где находится Алексей Навальный, полиция задержала по меньшей мере 12 человек

Такие данные приводит московский штаб политика. «Дождь» сообщает о двух десятках попавших в автозаки, в их числе и корреспондент телеканала. Сторонники Навального пришли сюда после того, как его госпитализировали из спецприемника с отеками и покраснением кожи.

Лечащих врач политика Анастасия Васильева в интервью «Эху Москвы» не исключила, что он мог подвергнуться действию химических веществ.

Она добавила, что персонал больницы может находиться под давлением полиции и отказаться от сотрудничества с представителями политика по личным причинам.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова, у политика диагностировали аллергическую реакцию. Сегодня он якобы будет выписан.