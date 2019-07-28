Футболисты Английской премьер-лиги полтора десятка раз избегали наказания за использование запрещенных веществ

Положительными оказались допинг-пробы одиннадцати игроков за последние три сезона – пишет британский таблоид Daily Mirror. Их имена не называются. По данным издания, в анализах в том числе были найдены следы амфетамина и морфина. От игр никто отстранен не был. Как пояснили в Футбольной ассоциации Англии, все футболисты смогли доказать, что принимали лекарства, назначенные врачом, либо вещество содержалось в препарате, одобренном WADA.