Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65

Такие данные, со ссылкой на местных властей, приводит Франс Пресс. По сведениям агентства, боевики радикальной группировки «Боко харам» на мотоциклах приехали в деревню на северо-востоке страны, где открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Не менее десяти человек ранены.

«Боко харам», признанная ООН террористической организацией, ответственная за нападения в странах бассейна озера ЧАД. За последние десять лет от рук боевиков погибли более 27 тысяч человек.