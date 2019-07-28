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22:02, 28 июля 2019

Иран планирует новые шаги по сворачиванию ядерной сделки на начало сентября — Рябков

Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Таким образом исламская республика хочет оказать давление на партнеров по соглашению, создавая угрозу появления ядерной бомбы. Евросоюз не позволит Ирану выйти из договора. Такое мнение «Эху» высказал главный научный сотрудник института Европы РАН Александр Шумилин.

Мировое сообщество предпримет все меры для предотвращения появления у Ирана ядерного оружия, добавил Александр Шумилин.



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