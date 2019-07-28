Политик Алексей Навальный, ранее госпитализированный из спецприемника, мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ. Такое предположение в интервью «Эху» высказала лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

Анастасия Васильева отметила, что полицейские, которые охраняют Алексея Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение. Персонал больницы может находиться под давлением полиции и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика, считает Анастасия Васильева