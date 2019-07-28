Недомогание Алексея Навального могло быть вызвано в результате действия неопределенных химических веществ

Об этом «Эху» рассказала лечащий врач политика Анастасия Васильева. По ее словам, пробиться в палату через конвой удалось только на короткое время, после чего специалистов вытолкали за дверь.

Васильева отметила, что никакой аллергии у Навального никогда не было, ел он одну еду с другими заключенными, никаких новых средств гигиены не использовал. В связи с этим не исключено «токсическое повреждение с помощью некого третьего лица».

Врач рекомендовала взять на химическую экспертизу постельное белье Навального и организовать наблюдение.

Политик получил 30 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля.