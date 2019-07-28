Задержанным на вчерашней акции в Москве отказали в получении передач от родственников

Нарушения зафиксированы по меньшей мере в 12 отделениях полиции – сообщает сайт «ОВД-Инфо». В ряде случаев участники митинга, которые находятся под стражей со вчерашнего дня, не могут получить личные вещи, еду и лекарства. Тем, кто содержится в ОВД «Ярославское» дают пить только воду из-под крана.

Всего в автозаки вчера попали более тысячи трехсот человек. Полиция жестко разгоняла протестующих, известно о нескольких десятков избитых. Действия российских властей осудили в Евросоюзе, назвав задержания нарушением конституционных прав граждан.