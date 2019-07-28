Британские аэрокосмические компании хотят остаться в ЕС

По данным газеты The Guardian, желание перейти под крыло европейского регулятора связано с тем, что в случае «жесткого» брексита, корпорации столкнутся с проблемами при поставках в страны содружества.

В общей сложности заявки подали уже более 600 компаний. Всего же, по подсчетам специалистов, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения может затронуть свыше 800 организаций в этой отрасли. С назначением на пост премьер-министра Бориса Джонсона вероятность «жесткого» варианта брексита усилилась.