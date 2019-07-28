Поклонники американского рэпера A$AP Rocky призывают бойкотировать товары шведских производителей. С этой целью кампания начата в социальных сетях. В первую очередь упоминаются Volvo, IKEA, H&M, Absolut Vodka и Spotify.

Артиста обвиняют в избиении человека в Швеции. Сейчас он находится под арестом. Сам музыкант настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой нападения и был вынужден защищаться. С просьбой отпустить A$AP Rocky к премьер-министру страны обратился Дональд Трамп. Глава Белого дома сказал, что готов лично поручиться за звезду хип-хопа.