Генсек Совета Европы намерен обсудить с председателем российского ЦИК ситуацию с кандидатами в Мосгордуму

Как говорится в заявлении Турбьерна Ягланда, он «с обеспокоенностью следили за последними событиями в преддверии выборов в Москве». Он хочет поговорить по этому поводу с Эллой Памфиловой. Ягланд добавил, что Россия, как участница Совета Европы должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе. По его мнению, все законные кандидаты должны быть допущены.

Накануне митинг за свободные выборы жестко разогнали полицейские