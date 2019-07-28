Британский эсминец вошел в воды Персидского залива

По сведениям телеканала «Аль-Арабия», военное судно «Дункан» намерено обеспечивать безопасность и охранять судоходство в этом районе.

Последние месяцы обстановка в Персидском заливе резко обострилась. На прошлой неделе британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей Исламской революции по обвинению в нарушении международных правил. На Западе не исключили, что настоящим поводом для ареста судна стало задержание иранского танкера в Гибралтаре в начале месяца.