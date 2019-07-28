Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Как пишет газета «Саут Чайна морнинг пост», столкновения демонстрантов с правоохранителями произошли в северо-западной части специального административного района Китая.

Массовые протесты продолжаются уже около месяца. Они вспыхнули из-за намерения местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. После этого глава местной администрации Кэрри Лам решил снять законопроект с повестки дня, но акции продолжились.