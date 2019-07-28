На Кубани лишили полномочий судью, которая отправила в СИЗО смертельно больного человека

Как пишет «Коммерсант», участники процесса пожаловались на Наталью Калиту. В начале этого года она приняла решение отправить под стражу экс-главу Кореновского района Владимира Рудника, хотя он был лежачим инвалидом в последней стадии онкологического заболевания. От СИЗО чиновника спасло лишь то, что он был госпитализирован из зала суда, а затем апелляционная инстанция отменила решение Калиты. Уже после смерти Рудника судья вынесла обвинительный приговор по делу о злоупотреблении полномочиями.