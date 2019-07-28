Одна из задержанных на вчерашней акции в Москве объявила голодовку в отделе полиции

Валерию Скоробогатову оставили под стражей до суда, — сообщает сайт ОВД-Инфо. Правозащитники рассказывают о том, что многим запретили взять с собой еду и воду, ограничили в получении передач от родственников и не допускают защитников.

Всего в автозаки вчера попали более тысячи трехсот человек. Как минимум полторы сотни остались на ночь в ОВД. Полиция жестко разгоняла протестующих, известно о нескольких десятков избитых. Действия российских властей осудили в Евросоюзе, назвав задержания нарушением конституционных прав граждан.