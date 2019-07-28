На трассе в Хоккенхайме завершилась гонка Гран-при Германии

А вот российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сенсационно занял третье место

На старте немецкого этапа пилотов встретил сильнейший дождь, который внес серьезные корректировки в гонку. Непростые погодные условия привели к массовым заносам, проездам по гравию и сходам, которых в итоге набралось целых шесть.

Даниил Квят начал гонку 14-м, затем опускался еще ниже, возвращался в десятку, совершил четыре замены шин. Причем последняя «переобувка» российского пилота оправдала себя на все сто. В начале последней четверти Даниил шел третьим, потом даже вторым, оформив по ходу быстрейшие круги. В итоге Квят пересек финишный створ третьем. Вслед за Ферстаппеном, и занявшим второе место Себастьяном Феттелем на Феррари. Добавлю, что это – первый подиум Даниила в нынешнем сезоне.

Лучшим результатом 25-летнего россиянина в «Формуле-1» остается второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.