Член ОНК предположил, что ухудшение самочувствия Навального в спецприемнике может быть связано с табачным дымом

Резкое ухудшение самочувствия политика Алексея Навального в спецприемнике может быть связано с табачным дымом. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал ответственной секретарь ОНК Иван Мельников.

«Мы регулярно фиксируем, что некурящих граждан содержат с курящими в одной камере. На мой взгляд, табачный дым – наиболее пагубно влияющий на самочувствие фактор в камерах, где содержатся административно арестованные некурящие граждане. Это сложно для них и может вызвать проблемы, в том числе связанные с аллергическими реакциями», — сказал он.

И.Мельников усомнился, что аллергия А.Навального может быть вызвана приемом пищи, поскольку все заключенные принимают одну и ту же пищу в спецприемнике.

Он также отметил, что в спецприемниках соблюдаются санитарные нормы.

Сегодня А.Навального, арестованного за призывы к участию в несанкционированном митинге, госпитализировали в московскую клиническую больницу N 64 с диагнозом «острая аллергическая реакция». Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что у политика «сильный отек лица и покраснение кожных покровов». Она подчеркнула, что ранее А.Навальный никогда прежде аллергической реакции не испытывал.